TORONTO — Pour une première fois cette saison, les Raptors de Toronto jouaient avec une formation complète.

Ça n’a toutefois pas été suffisant pour battre le Magic d’Orlando, qui a vaincu les Raptors 114-113, dimanche, au Air Canada Centre.

Nikola Vucevic et D.J. Augustin ont respectivement amassé 25 et 21 points et ils ont aidé l’ancien des Raptors Bismack Biyombo à effectuer un retour triomphant à Toronto.

DeMar DeRozan a retrouvé ses coéquipiers, après avoir raté trois matchs en raison d’une blessure à une cheville, mais il n’a pas été en mesure d’aider les Raptors à sortir de leur torpeur. Malgré leur fiche de 29-19, les hommes de Dwane Casey ont perdu six de leurs sept dernières parties. Le Magic a quant à lui porté sa fiche à 19-30.

Kyle Lowry a été le plus efficace offensivement pour les Raptors, obtenant 33 points. DeRozan a ajouté 22 points tandis que Terrence Ross en a inscrit 17.

Les Raptors accueilleront maintenant les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, mardi.