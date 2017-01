ST. PETERSBURG, Fla. — Les Rays de Tampa Bay ont finalisé une entente d’un an pour 5 millions $ US avec le voltigeur autonome Colby Rasmus.

Ramus peut toucher un montant supplémentaire de 2 millions $ selon ses performances.

Le joueur de 30 ans présente une moyenne en carrière de .241 avec les Cardinals de St. Louis (2009-11) et les Astros de Houston (2015-16). Il a compilé une moyenne de .206 avec 15 circuits et 54 points produits en 107 matchs l’an dernier. Il a atteint le plateau des 15 circuits pour une cinquième saison d’affilée, mais ses statistiques ont subi une baisse par rapport à sa moyenne de .238 avec 25 circuits et 61 points produits en 2015.

Pour lui faire une place dans la formation de 40 joueurs, les Rays ont libéré le voltigeur Jason Coats. Réclamé au ballottage des White Sox de Chicago le 11 janvier, le joueur de 26 ans s’est blessé au coude droit le lendemain et il a subi l’opération Tommy John.