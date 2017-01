DENVER — Le gouvernement américain a assuré le Comité olympique américain (USOC) que l’interdiction de voyager mise en vigueur pendant le week-end ne devrait pas avoir d’impact sur les athlètes qui se rendent aux États-Unis pour des événements internationaux.

Dans un communiqué émis lundi, les dirigeants de l’USOC ont révélé que le gouvernement les avait assurés que les athlètes de tous les pays obtiendraient une entrée privilégiée aux États-Unis pour les compétitions internationales.

Une Coupe du monde de tir à l’arc est prévue à Las Vegas, le 10 février.

L’Iran, l’un des sept pays visés par l’interdiction d’entrée aux États-Unis pour une période de 90 jours, doit déléguer un archer, Zahra Nemati, qui a participé aux Jeux olympiques l’an dernier. Le statut de l’équipe iranienne de tir à l’arc en vue de cette Coupe du monde n’est pas connu.

L’équipe américaine de lutte se rendra en Iran le mois prochain pour une Coupe du monde, et le président de la fédération a déclaré que ce voyage est toujours dans les plans.

D’autres événements prévus aux États-Unis plus tard cette année incluent le marathon de Boston et la classique Prefontaine en athlétisme, des épreuves de la Coupe du monde de cyclisme et un autre rendez-vous de la Coupe du monde de tir à l’arc. Quand ces événements auront lieu, les effets de l’interdiction et sa légalité pourraient être différents que présentement.

Tout ceci se produit l’année où le Comité international olympique doit faire son choix en septembre du pays qui accueillera les Jeux olympiques de 2024. Los Angeles est finaliste, avec Paris et Budapest, en Hongrie. Un porte-parole de la candidature de Los Angeles n’a pas immédiatement répondu aux messages laissés par The Associated Press.

En commentant leur dernier entretien avec le gouvernement, le président de l’USOC Larry Probst et le chef de la direction Scott Blackmun ont émis une déclaration conjointe reconnaissant que «le mouvement olympique a été fondé sur les principes de la diversité et de l’inclusion.»