Joey Saputo a bien l’intention de mener l’Impact à un premier championnat de la MLS dans les cinq prochaines années.

Le président du club bleu-blanc-noir a établi cet objectif ambitieux hier, lors d’une allocution devant les membres du Cercle canadien de Montréal. «Si nous maintenons le cap, je crois que nous pouvons remporter la Coupe MLS d’ici les cinq prochaines années, a affirmé sans détour Joey Saputo. Notre parcours en Ligue des champions et en séries éliminatoires nous a donné une bonne idée de nos capacités.»

Pour arriver au sommet, la direction de l’Impact compte utiliser la formule qui a déjà fait son succès au cours des dernières saisons: un recrutement international efficace, un bon système de développement interne et une identité montréalaise assumée. «Nous croyons que la colonne vertébrale de l’équipe doit être constituée de joueurs établis qui ont de l’expérience sur le plan international, a dit le propriétaire de l’Impact. Nous allons travailler dans ce sens, tout en favorisant le concept d’équipe.»

Le président fondateur du club a particulièrement insisté sur la nécessité de former à l’Académie des joueurs capables d’évoluer au sein de la formation partante, ce qui n’est pas

le cas en ce moment.

«Nous allons tout faire pour continuer à donner aux Montréalais et à tous les Québécois une équipe qui leur ressemble et en laquelle ils peuvent croire. Elle est, et sera toujours, francophone, multiculturelle et passionnée.»- Joey Saputo, président fondateur de l’Impact, à propos de l’identité de son équipe.