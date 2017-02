NEW YORK — Ryan Strome a inscrit son septième but de la saison et les Islanders de New York ont prévalu 3-2 face aux Capitals de Washington, mardi.

De l’embouchure gauche, il a complété un bel échange à trois avec Brock Nelson et Anthony Beauvillier.

Alan Quine a aussi déjoué Philipp Grubauer, tandis que Johnny Boychuk a marqué dans un filet désert.

Chez les Capitals, Evgeny Kuznetsov a fait mouche au premier vingt, tandis qu’Alexander Ovechkin s’est approché à un but du plateau des 25 filets.

Thomas Greiss a fait 28 arrêts, deux de plus que Grubauer.

Les Islanders sont de retour dans la course aux séries avec cinq gains en six matches depuis l’arrivée du nouvel entraîneur-chef Doug Weight, le 17 janvier. Ils sont également parmi les clubs qui ont joué le moins souvent.