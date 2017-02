MONTRÉAL — Voici les cinq moments marquants du match entre les Sabres de Buffalo et le Canadien de Montréal, mardi, au Centre Bell.

Du bon Price

Les Sabres ont obtenu la meilleure occasion de marquer en début de rencontre. Evander Kane a fait perdre le disque à Greg Pateryn en repli à la ligne bleue du Canadien. Quand la rondelle est revenue vers Kane, il était posté seul devant le gardien Carey Price. Kane, qui avait inscrit deux buts et quatre aides à ses trois matchs précédents, a tenté de le surprendre avec un tir vif, mais Price est parvenu à dévier la rondelle hors de danger avec sa mitaine.

La générosité de Lehner

À l’autre bout de la patinoire, le gardien des Sabres Robin Lehner a paru moins imbattable que Price en première période. Il a d’abord échappé un retour sur un long tir de Greg Pateryn. Alexander Radulov a récupéré le retour et a poussé le disque vers l’ouverture, mais Lehner a réagi au dernier moment pour réussir l’arrêt avec sa jambière. Quelques instants plus tard, Lehner a échappé un tir de Tomas Plekanec, mais ni Plekanec, ni Artturi Lehkonen n’a pu profiter du retour.

Pacioretty frappe

Le Canadien a finalement ouvert la marque avec 2:33 à faire en première période. Lors d’une descente à deux contre un, Alexander Radulov a réussi à rejoindre Max Pacioretty et ce dernier en a profité pour inscrire son 22e but de la saison, pendant que Lehner tentait de faire l’arrêt en empilant ses jambières sur le côté. Le Tricolore a ensuite doublé son avance en deuxième période et c’est encore le premier trio qui a fait des siennes. Posté derrière le filet des Sabres, Phillip Danault a remis vers le coin à Radulov, qui a aperçu Pacioretty complètement oublié dans l’enclave. Le numéro 67 a décoché un tir sur réception vif, qui a échappé à Lehner, même si le disque a dévié contre sa mitaine.

Deux revirements coûteux

Le Canadien a creusé l’écart à 4-0 avant la fin du deuxième vingt grâce à deux buts marqués sur des jeux similaires. Les deux fois, les Sabres ont cafouillé en sortie de zone et les deux fois, c’est une passe de Cody Franson qui a provoqué le revirement. La première fois, Sven Andrighetto a intercepté la passe et a rejoint David Desharnais, qui a battu le gardien Robin Lehner d’un tir précis. La deuxième fois, la passe de Franson a échappé à Kyle Okposo. La rondelle est ensuite passée d’Artturi Lehkonen, à Tomas Plekanec, à Andrei Markov et à Paul Byron, qui a marqué son 14e but de la saison en complétant le magnifique jeu de passes.

Et encore le capitaine

Pendant que le match était hors de portée des Sabres, Pacioretty a poursuivi sa belle soirée offensive en complétant son deuxième tour du chapeau de la saison et son sixième en carrière. Alors que plusieurs joueurs se sont massés devant le filet de Lehner, le capitaine du Tricolore a vu la rondelle atterrir sur la lame de son bâton et il a fait bouger les cordages pour une 24e fois cette saison. Deux mois plus tôt, le 10 décembre, Pacioretty avait inscrit quatre buts dans une victoire convaincante de 10-1 contre l’Avalanche du Colorado.