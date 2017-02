NEW YORK — Seth Jones a réussi un doublé dans le gain de 6-4 des Blue Jackets de Columbus face aux Rangers de New York, mardi.

Alexander Wennberg a récolté un but et deux passes. Brandon Saad, Nick Foligno et Matt Calvert ont aussi marqué pour les vainqueurs.

Joonas Korpisalo a bloqué 33 tirs pour les Jackets, de retour dans le droit chemin après deux défaites de suite.

Jimmy Vesey, Michael Grabner, Chris Kreider et Kevin Klein ont répliqué pour les New-Yorkais, qui perdaient 6-0 après 42 minutes de jeu.

Henrik Lundqvist a été chassé en début de deuxième tiers, ayant cédé trois buts en 16 tirs. Antti Raanta a stoppé sept rondelles sur 10.