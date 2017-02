SAINT-LOUIS — Mark Scheifele a amassé un but et une aide et les Jets de Winnipeg ont battu les Blues de St. Louis 5-3, mardi soir.

Alors que les Blues avaient réduit l’écart 3-2 en deuxième période, Jacob Trouba leur a fait très mal en faisant scintiller la lumière rouge en troisième période. Il s’agissait de son quatrième filet de la campagne.

Patrik Laine, Nikolaj Ehlers et Blake Wheeler ont aussi marqué pour les Jets, qui ont porté à 12-4-1 leur fiche cette saison contre les équipes de la section Centrale. Ils n’ont d’ailleurs pas perdu en trois affrontements contre les Blues. Ondrej Pavelec a réalisé 24 arrêts dans la victoire.

Alexander Steen, Vladimir Tarasenko, Alex Pietrangelo ont répliqué pour les Blues, qui ont perdu une quatrième partie de suite à domicile. Jake Allen a stoppé 19 tirs.