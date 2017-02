CHARLOTTETOWN — Kameron Kielly a enregistré un premier tour du chapeau et il a même ajouté un autre but, en fin de troisième période, menant les Islanders de Charlottetown vers une victoire facile de 7-1 contre les Foreurs de Val-d’Or, mardi.

Kielly, qui en est à sa cinquième et dernière saison dans la LHJMQ, n’a pas mis de temps à se mettre en marche. Vingt secondes après que Daniel Sprong eut ouvert le pointage, Kielly a touché la cible en complétant un jeu préparé par Adam Marsh et Filip Chlapik.

Chlapik ne s’est pas arrêté là, car il a été complice des trois autres buts de Kielly. Sprong a inscrit son deuxième but de la rencontre en deuxième période et William Bower a aussi noirci la feuille de pointage pour les Islanders, qui sont au plus fort de la course pour le premier rang du classement général. François Beauchemin et Gregor MacLeod ont quant à eux obtenu deux mentions d’assistance.

La timide réplique des Foreurs est survenue à 11:20 du troisième vingt, quand Ivan Kozlov a privé Mark Grametbauer de son premier jeu blanc de la campagne.

Grametbauer a complété l’affrontement avec 21 arrêts et il a signé une quatrième victoire en six parties avec les Islanders, lui qui avait gagné neuf matchs avec les Olympiques de Gatineau avant d’être échangé.

Ça n’a pas été une soirée facile pour Etienne Montpetit. Le gardien des Foreurs a cédé cinq fois sur 27 tirs avant d’être remplacé par Alex Bishop après 32 minutes devant le filet. Bishop a alloué deux buts sur 12 lancers.

Drakkar 3 Olympiques 4

Mitchell Balmas a marqué à 1:40 de la prolongation et les Olympiques de Gatineau ont évité le pire pour finalement l’emporter 4-3 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Balmas a accepté une passe de Marc-Olivier Crevier-Morin avant de déjouer le gardien Antoine Samuel d’un bon tir précis. Les Olympiques avaient laissé filer une avance de 3-0 acquise avant la fin du premier engagement.

Vitalii Abramov a terminé le match avec un but et deux aides tandis que Zack MacEwen et Yakov Trenin ont eux aussi trouvé le fond du filet pour les Olympiques. Crevier-Morin a quant à lui obtenu deux mentions d’assistance.

En retard 3-0 après 40 minutes de jeu, le Drakkar a forcé la tenue d’une période de prolongation grâce à des réussites de Gabriel Fortier, Edouard St-Laurent et Vincent Deslauriers. D’Artagnan Joly a mis la table pour deux de ces buts.

En quête d’une première victoire depuis le 13 janvier, Mathieu Bellemare a gardé le fort devant le filet des Olympiques et il a bloqué 30 tirs. Samuel a lui aussi fait face à 33 lancers, mais il s’est incliné pour une 12e fois à ses 13 derniers matchs.

Saguenéens 3 Voltigeurs 2

Kelly Klima a inscrit le but vainqueur en troisième période et les Saguenéens de Chicoutimi ont battu les Voltigeurs de Drummondville 3-2.

Klima a refroidi les ardeurs des Voltigeurs, car il a porté la marque à 3-1 seulement 37 secondes après que Mathieu Sévigny eut marqué le premier but de sa troupe.

Dmitry Zhukenov a amassé un but et une mention d’aide et German Rubtsov a aussi marqué pour les Saguenéens, qui n’ont pas perdu en temps réglementaire au cours de leurs quatre derniers matchs. Joey Ratelle a pour sa part préparé deux buts des siens.

Outre Sévigny, William Poirier a fait bouger les cordages pour les Voltigeurs, qui n’ont pas connu la victoire lors de leurs quatre dernières parties.

Julio Billia en a fait assez pour remporter un deuxième départ de suite grâce à une performance de 21 arrêts devant la cage des Saguenéens. Son vis-à-vis, Olivier Rodrigue, a repoussé 18 rondelles.