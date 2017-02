SAN JOSE, Calif. — Tomas Hertl a inscrit le but vainqueur alors qu’il ne restait que 2:03 à jouer en troisième période, aidant les Sharks de San Jose à vaincre les Blackhawks de Chicago 3-1, mardi.

Hertl, qui a raté 32 parties en raison d’une blessure au genou, a marqué son premier but depuis le 27 octobre quand il a poussé un retour de lancer de Brent Burns derrière la ligne rouge. Les Sharks, qui ont remporté sept de leurs huit derniers matchs, ont égalé leur total de la saison passée au chapitre des victoires à domicile (18).

Patrick Marleau a fait bouger les cordages pour une 499e fois en carrière dans la LNH et Joe Pavelski a ajouté un but dans un filet désert. Marleau aurait pu atteindre le plateau des 500 buts lors de ce duel, mais il a vu une de ses réussites être refusée en raison d’un hors-jeu. Son prochain but lui permettra de devenir le 45e joueur de l’histoire de la LNH à en marquer 500.

Martin Jones a effectué 24 arrêts dans la victoire.

Dennis Rasmussen a été l’unique buteur des Blackhawks, qui ont perdu leurs trois derniers matchs. Corey Crawford a stoppé 26 tirs.