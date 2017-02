LONDRES — Les six derniers clubs de la Premier League ont compté pour près de la moitié des 215 millions de livres, soit plus de 355 millions $ CAN, dépensés pendant la période de transferts de janvier, alors qu’ils tentent de demeurer au sein de la plus lucrative ligue au monde.

Cette analyse, effectuée par la firme de comptables Deloitte, démontre un contraste avec la période de transferts estivale, alors que près de 60 pour cent des dépenses avaient alors été effectuées par des équipes se trouvant mainteant parmi les six premières du circuit.

Deloitte a par ailleurs démontré que les dépenses en Premier League au cours des deux périodes de transferts ont augmenté de 32 pour cent, à près de 1,4 milliard de livres, soit 2,32 milliards $, les dépenses les plus élevées dans le monde du football.

Les six derniers clubs de la Premier League — Hull, Sunderland, Crystal Palace, Swansea, Leicester et Middlesbrough — ne sont séparés que par cinq points et ont dépensé 110 millions de livres (182 millions $) en janvier.

Cette saison est la première de trois d’un nouveau contrat de télédiffusion qui rapportera près de 14 milliards $ au riche circuit anglais.