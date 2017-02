NEW YORK — Les Jets de New York ont embauché l’ex-adjoint des Cardinals de l’Arizona Stump Mitchell à titre d’entraîneur des demis à l’attaque.

Mitchell a passé les quatre dernières campagnes en Arizona, dont les saisons 2013 et 2014 avec l’actuel entraîneur des Jets, Todd Bowles.

Âgé de 57 ans, Mitchell remplace Marcel Shipp, qui a été libéré par Bowles à la fin de la campagne. L’ex-demi de la NFL a aidé à faire de David Johnson l’un des meilleurs fabricants de jeu de la ligue chez les Cards. Il a aussi été un adjoint avec Seattle et Washington, en plus de diriger les universités Morgan State et Southern.

Mitchell a joué neuf saisons dans la NFL et vient au deuxième rang de l’histoire des Cards pour les verges au sol, avec 4649. Il détient la marque d’équipe avec 11 998 verges totales.