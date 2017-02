BOUCHERVILLE, Qc — Tyler Boland, Giovanni Fiore et Bruno-Carl Denis ont été nommés les trois étoiles du mois de janvier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mercredi.

En plus d’être nommé la première étoile de janvier, Boland a reçu le titre de joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey pour la semaine qui a pris fin le 29 janvier, après avoir marqué trois buts et récolté neuf passes en trois matchs, avec un différentiel de plus-6.

L’attaquant de l’Océanic de Rimouski a amassé 30 points, dont 13 buts, en plus de maintenir un différentiel de plus-13 en 13 matchs au cours du mois dernier. Le vétéran originaire de St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, qui complète sa quatrième saison avec l’Océanic, s’est imposé avec cinq parties de quatre points, dont un match de quatre buts face aux Saguenéens de Chicoutimi le 17 janvier

Il occupe actuellement le premier rang des pointeurs du circuit Courteau avec une avance de 11 points sur Maxime Fortier (72 points), des Mooseheads de Halifax. Le joueur de 20 ans n’est plus qu’à huit points du plateau des 200 à vie en saison régulière dans la LHJMQ.

Pour sa part, Fiore, a amassé 22 points, dont 12 buts, et terminé le mois avec un différentiel de plus-17, le meilleur chez tous les patineurs de la LHJMQ. L’attaquant des Screaming Eagles du Cap-Breton a mené son équipe à un dossier de 9-2-0-1, une récolte de 19 points sur une possibilité de 24. Il a aussi franchi un plateau important en enfilant son 100e but à vie en saison régulière dans la LHJMQ, et il n’est plus qu’à deux points du cap des 200, après 263 matchs joués en cinq saisons.

De son côté, Denis a inscrit 13 points, dont deux buts, et a fini avec un différentiel de plus-12 en 11 matchs ce mois-ci. Le défenseur de 20 ans des Huskies de Rouyn-Noranda a notamment connu son deuxième match de trois points à vie dans la LHJMQ, soit le 17 janvier contre les Olympiques de Gatineau. Le vétéran est actuellement le meneur chez les défenseurs quant au différentiel (plus-33) et se retrouve parmi les meilleurs défenseurs avec une production de neuf buts et 22 passes en 48 matchs.

Parmi les autres joueurs qui ont été pris en compte pour le titre de joueur de la semaine dans la LCH se trouvaient l’espoir des Hurricanes de la Caroline Jake Bean, des Hitmen de Calgary, et l’espoir des Coyotes de l’Arizona Dylan Stome, des Otters d’Erie. Bean a marqué trois buts et a récolté cinq passes en trois matchs tandis que Strome est devenu le meilleur marqueur de l’histoire de son club après une semaine de huit points en trois matchs.