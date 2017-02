NEW YORK — Ne faisant plus partie de la NFL, St. Louis et San Diego sont parmi la douzaine de régions qui ont appliqué pour obtenir une équipe d’expansion en MLS.

Deux d’entre elles seront choisies pour amorcer leurs activités en 2020. Les droits d’expansion sont au montant de 150 M $.

L’un des critères est d’avoir déjà un plan de financement pour un stade, a dit le commissaire du circuit, Don Garber.

«Dans le passé, nous n’étions pas en position d’exiger un plan formel et précis, dit Garber. Nous avons atteint un point où il y a tellement d’engouement pour se joindre à nous que nous pouvons être plus minutieux à l’étape des applications.»

Mené par le propriétaire du Revolution, Jonathan Kraft, le comité d’expansion va commencer à étudier les applications ce mois-ci.

Certaines villes seront écartées dans les prochains mois et vers la fin de l’année, on va annoncer qui s’ajoutera à la ligue en 2020.

Le pourcentage de financement public varie d’une application à l’autre.

«Tous les marchés sont différents», a dit Garber.

Les autres régions considérées sont Charlotte, Cincinnati, Detroit, Indianapolis, Nashville, Phoenix, Raleigh-Durham, Sacramento, San Antonio et Tampa-St. Petersburg, Florida.

Lancée avec 10 équipes en 1996, la MLS en a compté 22 cette année, suite à l’ajout d’Atlanta et du Minnesota. Un deuxième club doit s’implanter à Los Angeles en 2018, tandis que David Beckham a acquis les droits pour établir une équipe à Miami. Il lui manque toutefois un plan de financement pour un stade.

Les Rams de la NFL ont quitté la Californie pour St. Louis en vue de la saison 1995, puis ils ont fait marche arrière après la campagne 2015. Ils prévoient jouer à Inglewood, où un stade est en construction.

Les Chargers du même circuit évoluaient à San Diego depuis 1961. Le 12 janvier, ils ont annoncé leur déménagement à Los Angeles en vue de la saison 2017. Ils comptent partager le stade d’Inglewood avec les Rams.