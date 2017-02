WASHINGTON — Nicklas Backstrom a amassé trois points, Alex Ovechkin a poursuivi son ascension au sein des meilleurs buteurs de l’histoire de la LNH et les Capitals de Washington ont battu les Bruins de Boston 5-3, mercredi soir.

La séquence de victoires des Bruins s’est arrêtée à trois et ils ont vu Patrice Bergeron difficilement quitter la surface de jeu après avoir reçu un lancer frappé sur la jambe droite. Les Capitals ont quant à eux défait les Bruins pour une huitième fois de suite.

Backstrom a obtenu un but et deux mentions d’assistance, mettant la table pour des buts de T.J. Oshie et Ovechkin, qui a devancé Ron Francis au 27e rang des meilleurs francs-tireurs de l’histoire de la ligue. Brett Connolly et Evgeny Kuznetsov ont aussi enfilé l’aiguille pour les Capitals. Braden Holtby a pour sa part repoussé 29 rondelles.

Même s’il a alloué deux buts en avantage numérique à Brad Marchand et un à David Krejci, en fin de rencontre, Holtby a porté à 11-2-0 sa fiche en carrière contre les Bruins en saison.