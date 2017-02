INDIANAPOLIS — Le botteur de dégagement des Colts d’Indianapolis Pat McAfee a annoncé sa retraite.

Le footballeur de 29 ans, qui a pris part à deux Pro Bowls, en a fait l’annonce sur Twitter, tout en remerciant les partisans de leur appui au cours des sept dernières saisons.

McAfee a souligné que trois opérations au genou en quatre ans, le fait qu’il devra en subir d’autres dans l’avenir et une intéressante offre d’emploi du site internet Barstool Sports l’ont vconvaincu de renoncer aux deux dernières années et aux 6 millions $ US de son contrat.