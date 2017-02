MONTRÉAL — Groupe Yvon Michel a remporté l’appel d’offres devant Main Events pour la présentation du combat éliminatoire de l’International Boxing Federation (IBF) entre les mi-lourds Artur Beterbiev et Sullivan Barrera.

GYM a misé 251 000 $ US, tandis que Main Events, de la promotrice Kathy Duva, était prêt à allonger 181 000 $. Le promoteur montréalais dispose maintenant de 15 jours pour déterminer le lieu de l’affrontement.

Il y a toutefois fort à parier que ce duel aura lieu le 4 mars, à Brooklyn, en demi-finale du choc des mi-moyens entre Danny Garcia et Keith Thurman, qui se disputeront alors les ceintures du World Boxing Council (WBC) et de la World Boxing Association (WBA). Ce gala est présenté dans le cadre de la série Premier Boxing Champions, de Al Haymon, gérant de Beterbiev.

Beterbiev (11-0, 11 K.-O.), aspirant no 2 au titre de l’IBF, et Barrera (18-1, 13 K.-O.), classé septième, devraient mettre leurs titres en jeu — NABA pour Beterbiev, WBC des États-Unis pour Barrera —, mais ce n’est pas là l’enjeu principal de cet affrontement: les deux hommes voudront devenir l’adversaire obligatoire du champion, l’Américain Andre Ward, qui a ravi ce titre, ainsi que ceux de la WBA et de la World Boxing Organization (WBO) à Sergey Kovalev, en novembre.

Le montant exact de la mise de GYM était de 251 009 $. Comme la bourse sera divisée 75/25 entre les deux boxeurs, le promoteur montréalais doit 62 750 $ à Main Events, qui défraiera la bourse de son protégé selon l’entente contractuelle qui les lie.

Le 24 février, à Québec, deux autres mi-lourds de GYM en viendront aux coups pour le poste d’aspirant obligatoire, cette fois à la ceinture du WBC détenue par le Montréalais Adonis Stevenson, soit Lucian Bute (32-3-1, 25 K.-O.) et Eleider Alvarez (21-0, 10 K.-O.). Stevenson devrait effectuer une défense obligatoire dans les prochains mois.

Note aux lecteurs: Ce texte est une version corrigée. Beterbiev-Barrera se battront pour devenir aspirant obligatoire de la ceinture IBF. Ce sont plutôt Bute et Alvarez qui tenteront de devenir l’aspirant obligatoire à Stevenson.