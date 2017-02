ST. PETERSBURG, Fla. — Le receveur Caleb Joseph a perdu sa cause en arbitrage salarial après avoir établi un record du Baseball majeur pour le plus grand nombre de présences au bâton et présences au marbre sans point produit en une saison.

Joseph s’est vu offrir le salaire de 700 000 $ US que lui ont offert les Orioles de Baltimore, au lieu du 1 million $ qu’il souhaitait obtenir. Ce sont les arbitres par Mark Burstein, Steven Wolf et Gary Kendellen qui ont rendu cette décision.

Âgé de 30 ans, Jospeh n’a maintenu qu’une moyenne de ,174/,216/,197 avec trois doubles et sept buts sur balles en 132 présences au bâton et 141 présences au marbre en 2016.

Selon Elias Sports Bureau, l’ancienne marque pour le plus grand nombre de présences sans point produit avait été établie en 1971 par le lanceur étoile des White Sox de Chicago Wilbur Wood, qui avait obtenu 96 présences au bâton et 124 présences au marbre.