PHILADELPHIE — Voici les cinq moments marquants du match entre les Flyers de Philadelphie et le Canadien de Montréal, jeudi, au Wells Fargo Center.

Soirée de première

Après avoir disputé un premier match convaincant dans l’uniforme du Canadien, mardi, Nikita Nesterov n’a pas mis de temps à briser la glace en inscrivant un premier but avec le bleu-blanc-rouge. Le défenseur russe de 23 ans a rapidement donné les devants 1-0 à sa nouvelle équipe en acceptant une passe d’Alex Galchenyuk avant de décocher un puissant lancer frappé qui a trompé la vigilance de Michal Neuvirth. Il s’agissait du quatrième but de la saison de Nesterov, qui a été acquis du Lightning de Tampa Bay, jeudi dernier.

Price garde le fort

Même s’ils ont alloué un but dans les cinq premières minutes de la rencontre, les Flyers ont montré leurs couleurs en envoyant bon nombre de rondelles vers le filet de Carey Price. Fidèle à son habitude, le gardien du Tricolore a réalisé quelques bons arrêts, dont deux aux dépens de Jakub Voracek et Wayne Simmonds, le joueur le plus utile lors de la dernière édition du match des étoiles. Ses 10 arrêts ont permis à ses coéquipiers de rentrer au vestiaire avec une avance de 1-0 après 20 minutes de jeu.

Le capitaine réplique

Les deux équipes se sont échangé quelques occasions de marquer au deuxième vingt, mais Price et Neuvirth ont fermé la porte. Les Flyers ont toutefois profité d’un avantage numérique, dans les dernières minutes de l’engagement pour créer l’égalité. Pendant qu’Andrew Shaw était installé au banc des pénalités, le capitaine des locaux, Claude Giroux, a trouvé le moyen de battre le gardien du Canadien grâce à un lancer des poignets du haut du cercle gauche. La rondelle s’est faufilée entre la mitaine et le corps de Price, qui avait la vue voilée par Simmonds. Il faut croire que Michel Therrien n’a pas apprécié la punition de Shaw puisque celui-ci a passé la troisième période sur le banc, du début à la fin.

Le boulet de Read

Transportés par leur but égalisateur, les Flyers ont amorcé la troisième période sur les chapeaux de roues. Cette fougue a payé lors de la quatrième minute. Lors d’une montée à trois contre deux, Sean Couturier est entré dans la zone du Tricolore et il a remis la rondelle à son coéquipier Matt Read, sur l’aile droite. Read a pris le disque et il a profité de l’espace entre lui et Price pour effectuer un violent lancer frappé qui s’est logé dans la lucarne. Ce tir rappelait celui du défenseur des Sabres Zach Bogosian, qui avait déjoué Price en prolongation, le 21 janvier.

Des efforts, mais en vain

Malgré un retard d’un but, les hommes de Michel Therrien n’ont pas baissé les bras et ils ont bourdonné dans le territoire adverse pour tenter de ramener les deux formations à la case départ. C’est néanmoins Neuvirth qui a eu le dernier mot, stoppant notamment coup sur coup Max Pacioretty et Alexander Radulov, bien positionnés dans l’enclave. Le Canadien n’a pas gagné en temps réglementaire à Philadelphie depuis le 2 avril 2010 et il montre maintenant une fiche de 1-10-0 au cours de ses 11 dernières visites au Wells Fargo Center.