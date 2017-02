Encourager plus de femmes et surtout de jeunes filles à faire du skateboard, c’est le but du groupe les Vagabonnes, qui se réunit tous les mercredis au Taz à Montréal pour une séance de leur sport favori.

«Le but ultime, c’est d’avoir du fun. Mais on se motive, on se dit : “T’es capable! Essaie ça”», souligne d’entrée de jeu Frédérique Luyet, professeure de skateboard au TAZ et fondatrice des Vagabonnes.

Son but en fondant ce groupe était de créer une communauté pour donner de la visibilité au skateboard féminin. «Si tu entres dans un skatepark et que tu es nouvelle, c’est intimidant, croit Frédérique Luyet. Les filles qui ont commencé il y a 15 ans comme moi, on est à l’aise de skater avec n’importe qui, mais pour les plus jeunes, c’est important d’être en groupe parce que ça leur permet de voir qu’elles peuvent se rendre à un niveau supérieur.»

Anouk, 13 ans, avoue que ça peut être intimidant pour une fille de commencer dans ce sport. «À l’école primaire, je me faisais niaiser parce qu’il paraît que je n’avais pas le droit de faire du skate vu que je suis une fille, raconte-t-elle. Mais j’aimais tellement ça que ça ne me dérangeait pas.»

Depuis qu’elle a rencontré les Vagabonnes, c’est une habituée des soirées du mercredi. «J’aime ça parce que ce n’est pas juste un sport de gars et parce que ça défoule», dit celle qui rêve d’aller en Californie faire de la compétition.

«Maintenant, c’est beaucoup plus ouvert. On arrive dans le skate­park, il y a plein de filles qui rident, les gars sont super contents. Les gens trouvent ça de plus en plus normal de voir des filles sur un skate-board.» –Frédérique Luyet, fondatrice des Vagabonnes

Selon Mme Luyet, il est important d’avoir des modèles pour les jeunes filles qui commencent le skateboard. «Si tu ne te vois pas dans les gens que tu regardes skater, ça ne t’inspire pas, soutient-elle. Vu que les filles s’entraînent ensemble, s’il y en a une qui réussit un nouveau truc, les autres filles veulent l’apprendre et ça augmente le niveau.»