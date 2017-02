CHICOUTIMI, Qc — Les Saguenéens de Chicoutimi ont marqué trois buts sans riposte en troisième période et ils ont corrigé les Huskies de Rouyn-Noranda par le score de 6-2, dans l’un des quatre matchs au calendrier de la Ligue de hockey junior majeur du Québec jeudi soir.

La formation du Saguenay détenait une avance d’un seul but lorsqu’elle a explosé en deuxième moitié du troisième vingt. Nicolas Roy a sonné la charge avec son deuxième but de la rencontre et son 24e de la saison, à 13:47.

Seulement 85 secondes plus tard, Kevin Klima a touché la cible avant que Joey Ratelle ne complète cette pétarade à 18:58.

Pendant ce temps à Drummondville, les Tigres de Victoriaville ont offert une attaque équilibrée, marquant deux buts lors de chacune des trois périodes en route vers une victoire de 6-2 sur les Voltigeurs.

Maxime Comtois a mené l’attaque des vainqueurs avec deux buts et une aide.

À Moncton, les Islanders de Charlottetown ont marqué quatre buts en moins de quatre minutes en milieu de deuxième période, et ils ont vaincu les Wildcats par le score de 8-5.

Le gain permet aux Islanders de s’approcher à un seul point des Sea Dogs de Saint-Jean, meneurs de la section des Maritimes. Les Sea Dogs, qui totalisent 66 points, ont disputé deux matchs de moins que les Islanders.

Quant aux Wildcats, bons derniers au classement général de la LHJMQ, ils affichent un dossier de 0-12-3 à leurs 15 dernières sorties.

Les Islanders menaient 2-1 lorsque Carl Neill a inscrit son 12e de la saison, à 10:38. Seulement 94 secondes plus tard, Keith Getson marquait le premier de deux buts d’affilée, un doublé réussi dans un intervalle de 46 secondes.

Jérémy McKenna a réduit l’avance des visiteurs à 5-2 à 14:10 mais Adam Marsh a riposté à 14:27.

À Halifax, Antoine Morand a touché la cible à 1:35 de la période de prolongation et le Titan d’Acadie-Bathurst a arraché une victoire de 4-3 face aux Mooseheads.

Dans la défaite, Nico Hischier et Connor Moynihan ont amassé un but et une aide chacun.