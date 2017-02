GLENDALE, Ariz. — Patrick Kane a obtenu un but et une mention d’aide, Duncan Keith s’est fait complice de deux buts et les Blackhawks de Chicago ont défait les Coyotes de l’Arizona 4-3, jeudi, pour mettre fin à une série de trois revers.

Les Blackhawks ont mené deux fois par trois buts, mais ils ont eu chaud parce que les Coyotes ont inscrit trois buts en deuxième période, rendant les choses intéressantes. Ryan Hartman, Marian Hossa et Artemi Panarin ont aussi fait bouger les cordages pour les visiteurs.

Christian Dvorak et Brendan Perlini ont terminé l’affrontement avec un but et une mention d’assistance tandis qu’Oliver Ekman-Larsson a ajouté un filet pour les Coyotes.

Corey Crawford a repoussé 24 rondelles devant la cage des Blackhawks. Son vis-à-vis, Mike Smith, a quant à lui stoppé 22 des 24 lancers dirigés vers lui.