ST. PETERSBURG, Fla. — Shelby Miller a encaissé une autre défaite, cette fois-ci en arbitrage salarial.

Les Diamondbacks de l’Arizona ont remporté leur cause en arbitrage contre le lanceur, qui recevra 4,7 millions $US cette saison plutôt que les 5,1 millions $ qu’il exigeait. Les juges Andrew Strongin, James Oldham et Phillip LaPorte ont rendu leur décision vendredi, au lendemain de l’audience.

Miller, un droitier âgé de 26 ans, a présenté un dossier de 3-12 avec une moyenne de points mérités 6,15 en 20 départs la saison dernière, alors qu’il empochait 4,35 millions $.

Il avait été acquis des Braves d’Atlanta en compagnie du lanceur des ligues mineures Gabe Speier en décembre 2015, en retour du premier choix au repêchage de 2015, Dansby Swanson, du voltigeur Ender Inciarte et du lanceur Aaron Blair. Miller a été rétrogradé aux ligues mineures en juillet pendant la pause du match des étoiles, et il a effectué huit départs avec le club-école AAA de Reno avant d’effectuer un retour avec les Dbacks le 31 août.

Les équipes mènent 3-1 en arbitrage. Le lanceur des Red Sox de Boston Fernando Abad et le receveur des Orioles de Baltimore Caleb Joseph ont aussi perdu leur cause, alors que le voltigeur des Athletics d’Oakland Khris Davis a gagné la sienne.