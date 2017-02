KANSAS CITY, Mo. — Les Royals de Kansas City et le releveur no 1 Kelvin Herrera se sont entendus sur un contrat d’une saison et 5,325 millions $ US, évitant ainsi l’arbitrage.

Herrera pourrait également toucher 50 000 $ supplémentaires s’il participe au match des étoiles, ce qu’il a fait au cours des deux dernières campagnes.

Le droitier de 27 ans est devenu le spécialiste des fins de matchs attitré du club quand Wade Davis a été échangé aux Cubs de Chicago au cours de l’hiver. Herrera a toutefois une bonne dose d’expérience dans ce rôle, préservant 12 victoires quand Davis a été blessé l’an dernier.

En carrière, Herrera a conservé une moyenne de 2,63, étant utilisé au moins 70 fois au cours des trois dernières saisons. Son ratio retraits sur des prises sur buts sur balles de la saison passée (7,17) a été le meilleur de sa carrière jusqu’ici.

Le pacte convenu avec Herrera signifie que les Royals ont réussi à s’entendre avec tous leurs joueurs admissibiles à l’arbitrage cette année.

