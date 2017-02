PALM BEACH, Fla. — À ceux qui veulent que le déroulement d’un match de baseball s’accélère, le commissaire Rob Manfred répond: patience.

Les propriétaires et les joueurs ont ratifié une nouvelle convention collective en décembre, mais ils négocient toujours les propositions afin d’accélérer le rythme du jeu. Les propriétaires ont discuté de l’enjeu au cours de leur rencontre qui s’est étalée sur deux jours, vendredi.

Manfred milite en faveur de l’accélération du déroulement du jeu depuis son entrée en poste, il y a deux ans. Mais la durée moyenne d’un match de neuf manches la saison dernière se situait à trois heures, soit une hausse de quatre minutes par rapport à 2015. Un match éliminatoire a duré plus de quatre heures et 30 minutes.

La nouvelle convention collective, qui permettra au Baseball majeur d’éviter un conflit de travail jusqu’en 2021 au minimum, s’est penchée sur divers enjeux tels que le tabac à mâcher et l’avantage du terrain en Série mondiale, mais pas les règlements sur le terrain.

Le Baseball majeur aimerait limiter les visites au monticule et instaurer un chronomètre entre chaque lancer, qui a été mis à l’essai dans les niveaux AAA et AA au cours des deux dernières campagnes. Les joueurs ont exprimé leur réticence, et plusieurs ont ajouté que la durée des matchs de baseball est respectable. Ce que nie Manfred.

Parmi les autres thèmes qui ont été abordés: le Baseball majeur «surveille les développements» en lien avec les récentes modifications apportées à la politique migratoire des États-Unis par le président Donald Trump, l’abolition de l’avantage du terrain en Série mondiale octroyé à l’équipe gagnante du match des étoiles, ainsi que la Classique mondiale de baseball.