DRESDE, Allemagne — Les 12 membres de l’équipe canadienne de patinage de vitesse sur courte piste se sont qualifiés pour les rondes finales de leurs deux épreuves individuelles auxquelles ils prennent chacun part cette fin de semaine à la Coupe du monde de l’ISU, à la suite des rondes de qualifications qui ont eu lieu vendredi.

Les patineurs canadiens ont notamment démontré leur grande forme en enregistrant les temps les plus rapides de la journée dans toutes les épreuves, à l’exception du 1500m masculin et des relais.

Du côté féminin, Marie-Ève Drolet, de Saguenay, a notamment remporté ses courses des rondes de qualification dans les deux épreuves de 1500m à l’horaire cette fin de semaine.

Drolet sera accompagnée de Kim Boutin, de Sherbrooke, et de Kasandra Bradette, de Saint-Félicien, dans la ronde de demi-finales de la première épreuve de 1500m, samedi, ainsi que de Boutin et Valérie Maltais, de Saguenay, dans les demi-finales de la deuxième épreuve de 1500m, dimanche. À l’image de Drolet, Boutin vise une place dans les deux grandes finales et une médaille.

Maltais sera également en action en quarts de finale du 1000m, samedi, en compagnie de Marianne St-Gelais, de Saint-Félicien, et de Jamie Macdonald, de Fort St. James, en Colombie-Britannique. Cette dernière, qui a pour objectif de patiner dans les rondes finales de ses deux épreuves, sera aussi de la ronde des quarts de finale au 500m, dimanche, avec Bradette et St-Gelais.

St-Gelais, championne canadienne senior 2017, vise de monter sur le podium dans ses deux épreuves, elle qui a récolté six médailles individuelles en quatre Coupes du monde cette saison.

Du côté masculin, Charle Cournoyer, de Boucherville, champion canadien senior 2017, a bien entrepris sa mission de remporter deux médailles cette fin de semaine en se qualifiant pour les quarts de finale du 1000m, samedi, et pour la deuxième épreuve de 1500m, dimanche, et ce, en remportant ses deux courses des rondes de qualification.

Dans les quarts de finale du 1000m, samedi, et lors des demi-finales de la deuxième épreuve de 1500m, dimanche, Cournoyer sera accompagné de François Hamelin, de Sainte-Julie, et de Guillaume Bastille, de Rivière-du-Loup.

Charles Hamelin, de Sainte-Julie, qui vise deux présences en grandes finales, dont une médaille, sera des demi-finales du premier 1500m de la fin de semaine, samedi, et des quarts de finale du 500m, dimanche.

Au 1500m, samedi, et au 500m, dimanche, Charles Hamelin sera accompagné de Samuel Girard, de Ferland-et-Boilleau, qui tentera de monter à deux reprises sur le podium, ainsi que de Pascal Dion, de Montréal.

Au relais, le Canada s’est classé pour les demi-finales à l’horaire, samedi, tant chez les hommes que chez les femmes, en remportant chacun leur course de la ronde de qualification.

Drolet, Maltais, St-Gelais et Bradette étaient en action du côté féminin, tout comme Bastille, Charles Hamelin, Cournoyer et Girard chez les hommes.