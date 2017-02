SCOTTSDALE, Ariz. — Brendan Steele et Byeong Hun An partagent la tête après deux rondes à l’Omnium de Phoenix, tandis que le désert a finalement refroidi les ardeurs de Justin Thomas, vendredi.

An a calé un roulé de 35 pieds pour un oiselet au 18e trou et ainsi boucler sa ronde en 66 coups (moins-5). Steele a joué 67 et les deux hommes se retrouvent à moins-10 après 36 trous au TPC Scottsdale.

Thomas a inscrit un score de 73 et n’a pas respecté le seuil de qualification par un coup. Il effectuait un retour à la compétition après avoir balayé les tournois disputés à Hawaï en janvier — jouant même un 59 à Waialae — pour ses deuxième et troisième victoires de la saison.

Le champion en titre Hideki Matsuyama accuse un coup de retard à moins-9, en compagnie de Matt Kuchar, meneur après la première ronde, Martin Laird et Sung Kang.

Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, a inscrit un score de 69 et il se retrouve à égalité au 11e rang à moins-6. Adam Hadwin, d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, a joué 66 pour grimper à égalité au 21e rang à moins-5. David Hearn, de Brantford, en Ontario, Nick Taylor, d’Abbotsford, et Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, n’ont pas respecté le seuil de qualification.

On estime que 169 004 spectateurs ont assisté à la ronde, fracassant le record établi l’an dernier pour le vendredi avec 160 415 spectateurs.