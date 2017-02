HALIFAX — Cole Reginato a signé un doublé et les Sea Dogs de St. John ont mérité un sixième gain d’affilée, l’emportant 7-4 aux dépens des Mooseheads de Halifax.

Joe Veleno, Spencer Smallman, Jakub Zboril, Samuel Dove-McFalls et Bokondji Imama ont aussi marqué pour les Sea Dogs.

Smallman a aussi fourni deux passes, tout comme Simon Bourque.

Callum Booth a fait 15 arrêts pour St. John, qui va tenter de prolonger la belle séquence dès samedi, au Cap-Breton.

Jake Coughler, Nico Hischier, Arnaud Durandeau et Otto Somppi ont riposté pour les Mooseheads, qui perdaient un troisième match de suite. Alexis Gravel a fait face à 30 tirs.

Il y a eu pas moins de cinq buts au premier engagement.

Coughler a fait mouche en premier. Nathan Noel des Sea Dogs a perdu la rondelle dans sa zone et Coughler en a profité pour marquer d’un revers, à 3:16.

Joe Veleno a répliqué à 6:03, convertissant le rebond sur un tir de Bourque.

Hischier a fait 2-1 Mooseheads à 10:01 grâce à un revers de haut calibre, après avoir saisi la passe de Durandeau. Avec 35 filets, il se classe troisième du circuit Courteau à ce niveau.

Les Sea Dogs ont nivelé le score moins de deux minutes plus tard, Smallman trouvant la brèche d’un angle difficile.

Zboril a donné les devants 3-2 aux visiteurs à 18:39, en avantage numérique. Le défenseur tchèque a battu Gravel à l’aide d’un tir des poignets.

Durandeau a créé l’égalité 3-3 à 3:09 au deuxième vingt, faisant dévier un tir de la pointe de Jared McIsaac.

Reginato a donné l’avance 4-3 aux Sea Dogs à 10:40 en deuxième période. Gravel a envoyé le disque le long de la bande, du côté gauche. Combatif, Reginato s’est libéré de Caleb Rich pour s’emparer de la rondelle et foncer au filet, le long de la ligne des buts. La manoeuvre lui a valu son cinquième but de la saison.

Dove-McFalls a doublé le coussin à 12:37 sur le rebond d’un tir d’Alexandre Bernier, en supériorité numérique. Les Sea Dogs bourdonnaient depuis un certain temps déjà, profitant d’une sanction imposée à Joel Bishop (mise en échec à la tête).

Reginato a complété son doublé à mi-chemin au troisième tiers, en échappée.

Avec un peu plus de trois minutes au cadran, les Mooseheads ont réduit l’écart à deux buts quand Somppi a inscrit son 13e but de la saison. Le disque a touché au bâton de Bailey Webster et a bondi très haut, derrière Booth.

Imama, un espoir du Lightning, a toutefois mis la touche finale en marquant dans un filet désert à 18:22.

Il y avait 7375 personnes au Scotiabank Centre.

Moncton 2 Charlottetown 13

Au Eastlink Centre, François Beauchemin a réussi quatre buts et les Islanders ont pulvérisé les Wildcats, 13-2. Filip Chlapik a signé un tour du chapeau pour les vainqueurs, qui menaient 7-0 après 24 minutes de jeu. Mika Cyr a obtenu les deux filets des Wildcats.

Acadie-Bathurst 6 Cap-Breton 4

Au Centre 200, trois buts en moins de cinq minutes, au premier vingt, ont mené le Titan vers un gain de 6-4 contre les Screaming Eagles. Le Titan a gardé le cap après le filet d’Antoine Morand pour une avance de 3-1, à 11:22.

Sherbrooke 0 Québec 4

Au Centre Vidéotron, Dereck Baribeau a stoppé 24 tirs pour signer le jeu blanc. Derek Gentile, Olivier Mathieu et Mathieu Ayotte ont marqué au premier tiers, puis Igor Larionov fils a complété au troisième vingt.

Rouyn-Noranda 5 Baie-Comeau 2

Au Centre Henry-Leonard, Rafaël Harvey-Pinard a obtenu un tour du chapeau et les Huskies ont mis fin à une brève série de deux revers, l’emportant 5-2 face au Drakkar.

Drummondville 0 Blainville-Boisbriand 6

Au Centre d’excellence Sports Rousseau, Samuel Montembeault a été intraitable en 18 tirs, tandis que Joël Teadale a récolté deux buts et une passe. C’était une sixième défaite consécutive pour les Voltigeurs.

Rimouski 2 Chicoutimi 4

Au Centre Georges-Vézina, Mathieu Desgagnés a réussi un doublé et les Saguenéens ont prévalu devant l’Océanic, 4-2.

Val-d’Or 5 Gatineau 7

Au Centre Robert-Guertin, William Basque a marqué le but décisif à mi-chemin en troisième période et les Olympiques ont vaincu les Foreurs, 7-5. Yakov Trenin et Vitali Abramov ont tous deux fourni un but et trois mentions d’aide.