DÉTROIT — Danny DeKeyser a marqué avec 27,9 secondes à faire en temps réglementaire et les Red Wings de Detroit ont défait les Islanders de New York 5-4, vendredi.

Le tir de DeKeyser à partir du cercle gauche des mises en jeu a dévié sur deux défenseurs des Islanders, Nick Leddy et Thomas Hickey, avant d’aboutir dans le but.

Les Red Wings menaient par un but avec 20 minutes à faire, mais Jason Chimera a créé l’égalité avec 2:26 à faire en troisième période. L’entraîneur des Red Wings, Jeff Blashill a contesté le but, croyant que Chimera était en position de hors-jeu lors de l’entrée de zone, mais les arbitres n’ont pas renversé leur décision.

Henrik Zetterberg avait donné les devants aux Red Wings tard en deuxième période, 23 secondes après que le capitaine des Islanders John Tavares eut créé l’égalité 3-3. Darren Helm et Anthony Mantha ont touché la cible dans un intervalle de 2:20 tôt en deuxième période et Luke Glendening a marqué l’autre but des Wings.

Josh Bailey et Andrew Ladd ont été les autres buteurs des Islanders.

Petr Mrazek a stoppé 32 tirs devant le filet des Red Wings. À l’autre bout de la patinoire, Thomas Greiss a effectué 19 arrêts.