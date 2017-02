IGLS, Autriche — L’Allemand Francesco Friedrich a dominé les deux manches de l’épreuve de bob à deux, samedi, en route vers sa quatrième victoire de la saison sur le circuit de la Coupe du monde.

Friedrich et son coéquipier Thorsten Margis ont établi un record de piste en première manche, et ils ont devancé les Lettons Oskars Melbardis et Janis Strenga par 0,73 seconde au cumulatif.

Les Autrichiens Benjamin Maier et Markus Sammer ont complété le podium à 0,80 seconde. Les Canadiens Justin Snith et Jesse Lumsden ont abouti en cinquième place, à 0,85. Les équipages canadiens de Chris Spring et Nick Poloniato ont terminé 13e et 18e, respectivement.

Friedrich a creusé l’écart en tête du classement général à 101 points devant l’Américain Steven Holcomb, qui s’est contenté du 10e rang samedi.

Cette Coupe du monde, présentée sur la piste des Jeux olympiques d’hiver de 1976, est la dernière avant la tenue des Championnats du monde de Koenigssee, en Allemagne, où Friedrich tentera de s’adjuger une quatrième médaille d’or consécutive.