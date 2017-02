EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont annoncé samedi le rappel des défenseurs Jordan Oesterle et Griffin Reinhart des Condors de Bakersfield, dans la Ligue américaine de hockey.

En 24 rencontres avec les Condors cette saison, Oesterle, qui est âgé de 24 ans, a inscrit 18 points (trois buts, 15 aides) et a obtenu six minutes de pénalité. Il a disputé 23 matchs dans l’uniforme des Oilers, amassant six aides.

À 23 ans, Griffin Reinhart a récolté 11 points, dont cinq buts, cumulant 26 minutes de pénalité et un différentiel de plus-7 en 29 rencontres avec les Condors cette saison. En 37 matchs disputés dans la Ligue nationale, il a enregistré deux aides et 26 minutes de pénalité. Il a également disputé une rencontre éliminatoire en carrière.

Les Oilers ont aussi placé les noms de l’attaquant Jujhar Khaira et du défenseur Matthew Benning sur la liste des blessés.