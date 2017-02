ST. PETERSBURG, Fla. — Le joueur d’avant-champ Wilmer Flores a gagné sa cause en arbitrage contre les Mets de New York. Il s’agissait du premier cas chez les Mets depuis que le lanceur Oliver Perez avait obtenu gain de cause en 2008.

Les juges Mark Irvings, Sylvia Skratek et Robert Herzog ont octroyé un salaire annuel de 2,2 millions $US à Flores. Les Mets souhaitaient plutôt lui attribuer un salaire de 1,8 million $. L’an dernier, Flores a empoché plus de 526 000 $ et était admissible à l’arbitrage pour la première fois.

La saison dernière, il a occupé toutes les positions à l’avant-champ pour la formation new-yorkaise. Il a affiché une moyenne au bâton de ,267, égalant son record en carrière avec 16 circuits et 49 points produits.

Jusqu’à présent, les équipes du circuit Manfred mènent le bal au chapitre des gains en arbitrage cette année (3-2). Le voltigeur des Athletics d’Oakland a lui aussi remporté sa cause, tandis que les lanceurs Shelby Miller (Diamondbacks de l’Arizona) et Fernando Abad (Red Sox de Boston), ainsi que le receveur Caleb Joseph (Orioles de Baltimore) ont perdu la leur.

Quatorze joueurs sont toujours en attente d’un jugement. Les prochaines audiences se dérouleront le 17 février.

En 2008, Perez avait gagné sa cause et avait haussé son salaire à 6,5 millions $, contrairement à l’offre initiale des Mets de 4,7 millions $.