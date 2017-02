DENVER — Jarome Iginla a inscrit un but et une aide et il a aidé l’Avalanche du Colorado à vaincre les Jets de Winnipeg 5-2, samedi.

Matt Nieto a ajouté deux buts, dont un dans un filet désert, et Matt Duchene a accumulé trois aides, permettant à l’Avalanche de mettre fin à une série de neuf revers. Nathan MacKinnon et Carl Soderberg ont aussi touché la cible, tandis que Calvin Pickard a effectué 23 arrêts.

L’Avalanche a un dossier de 5-24-2 à ses 31 derniers matchs. La troupe de Jared Bednar a aussi freiné à cinq sa série de défaites au Pepsi Center, là où elle a une fiche de 6-18-1 cette saison.

Adam Lowry a inscrit les deux buts des Jets, qui avaient remporté leurs trois matchs précédents. Ondrej Pavelec a accordé quatre buts sur 27 lancers.