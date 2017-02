NEW YORK — Ron Hainsey a marqué son deuxième but du match à 2:08 de la période supplémentaire et il a propulsé les Hurricanes de la Caroline vers une victoire de 5-4 face aux Islanders de New York, samedi.

Jaccob Slavin, Lee Stempniak et Teuvo Teravainen ont aussi touché la cible pour les Hurricanes, qui ont signé une troisième victoire d’affilée. Cam Ward a effectué 33 arrêts.

Anders Lee, Casey Cizikas, Brock Nelson et Josh Bailey ont répliqué pour les Islanders, qui ont une fiche de 6-1-2 à leurs neuf derniers matchs. Jean-François Bérubé a accordé cinq buts sur 25 tirs.

Les Hurricanes se sont approchés à quatre points des Flyers de Philadelphie et de la dernière place donnant accès aux séries éliminatoires dans l’Association Est.