COLUMBUS, Ohio — Taylor Hall a marqué deux buts, Travis Zajac a obtenu un but et une aide et les Devils du New Jersey ont battu les Blue Jackets de Columbus 5-1, samedi soir.

Jacob Josefson et Seth Helgeson ont également touché la cible tandis que Cory Schneider a repoussé 31 arrêts pour les Devils, qui ont signé un sixième gain de suite à l’étranger.

Les Blue Jackets ont perdu une deuxième rencontre consécutive, après s’être inclinés contre les Penguins de Pittsburgh, vendredi. Ils montrent une fiche de 6-8-1 depuis qu’ils ont établi un record d’équipe en gagnant 16 matchs de suite.

Matt Calvert a été l’unique buteur des Blue Jackets. Sergei Bobrovsky a stoppé 25 tirs.