CAP-BRETON, N.-É. — Julien Gauthier a amassé un but et trois mentions d’aide et les Sea Dogs de Saint-Jean ont blanchi les Screaming Eagles du Cap-Breton 7-0, samedi, pour signer une septième victoire de suite.

Ce duel mettait en vedette deux des meilleures attaques de la LHJMQ. Transportée par trois buts en avantage numérique, celle des Sea Dogs a annoncé ses couleurs dès le premier engagement et elle n’a plus regardé derrière par la suite.

Joe Veleno et Jakub Zboril ont enfilé l’aiguille en première période, en supériorité numérique, et ils se sont faits complices d’un autre but de leur équipe.

Mathieu Joseph a obtenu deux buts et une aide, le défenseur Simon Bourque a terminé la rencontre avec un but et une mention d’assistance tandis que Samuel Dove-McFalls a aussi noirci la feuille de pointage pour les Sea Dogs, qui trônent au sommet du classement général de la LHJMQ, à égalité avec les Huskies de Rouyn-Noranda et les Cataractes de Shawinigan.

Les Screaming Eagles ont quant à eux perdu une deuxième partie consécutive, après avoir remporté quatre matchs de suite.

Après avoir perdu cinq de ses sept premiers départs avec les Sea Dogs, Callum Booth n’a pas connu la défaite à ses six dernières présences et il a enregistré un deuxième jeu blanc lors de cette séquence. L’ancien des Remparts de Québec a bloqué 17 tirs.

Devant le filet des locaux, le gardien recrue Kevin Mandolese s’est incliné pour une première fois depuis le 16 décembre et il a vu sa série de six victoires prendre fin. Il a repoussé 26 des 33 lancers dirigés vers lui.

Huskies 4 Drakkar 1

Le défenseur Jérémy Lauzon a inscrit un but et il a ajouté une mention d’aide, menant les Huskies de Rouyn-Noranda vers une victoire de 4-1 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Lauzon a fait bouger les cordages à mi-chemin au premier vingt et ses coéquipiers Rafaël Harvey-Pinard et Antoine Waked ont augmenté l’avance des Huskies en deuxième période. Martins Dzierkals a ajouté un but et il avait préparé le but de Lauzon.

Matteo Pietroniro a été l’unique marqueur du Drakkar, qui a perdu ses quatre dernières parties.

Olivier Tremblay a stoppé 26 rondelles devant le filet des Huskies, qui ont signé une deuxième victoire de suite pour rejoindre les Sea Dogs et les Cataractes au premier rang du circuit Courteau.

À l’autre bout de la patinoire, Antoine Samuel a alloué quatre buts sur 23 tirs. Le gardien de 19 ans n’a gagné qu’un seul de ses 14 derniers départs pour le Drakkar.

Olympiques 3 Cataractes 2 (Prol.)

Zack MacEwen a touché la cible à 3:34 de la période de prolongation et les Olympiques de Gatineau ont défait les Cataractes de Shawinigan 3-2.

MacEwen a accepté une passe transversale de Daniel Del Paggio avant de tromper la vigilance de Mikhail Denisov d’un bon tir sur réception. Il s’agissait de son 25e but de la campagne. MacEwen avait d’abord rendu la pareille à Del Paggio, au premier tiers. Vitalii Abramov a également marqué pour les Olympiques, qui ont gagné une troisième partie consécutive.

En retard 2-0 en deuxième période, les Cataractes ont inscrit deux buts sans riposte pour forcer la tenue de la prolongation. Samuel Blier et Samuel Bucek ont trouvé le fond du filet.

Mathieu Bellemare a connu un bon match devant la cage des Olympiques et il a effectué 25 arrêts. Denisov a gardé le fort pour les Cataractes, mais il a cédé trois fois sur seulement 21 lancers.

Foreurs 4 Armada 5 (Prol.)

Pierre-Luc Dubois a conclu un bel après-midi de travail en faisant scintiller la lumière rouge en prolongation, permettant à l’Armada de Blainville-Boisbriand de vaincre les Foreurs de Val-d’Or 5-4.

Dubois, qui avait jusque-là marqué un but et fourni deux aides, a servi une tasse de café au défenseur David Henley avant de faire passer la rondelle entre les jambières d’Etienne Montpetit. Alexandre Alain a inscrit deux buts et une mention d’assistance tandis que TJ Melancon a complété la partie avec un but et deux mentions d’aide pour l’Armada.

Les Foreurs perdaient 3-0 après 16:29 de jeu, mais ils ont répliqué en trouvant le fond du filet quatre fois de suite. Charley Graaskamp, deux fois, Jake Smith et Sean O’Brien ont tous déjoué Samuel Montembeault.

Montembeault a réalisé 18 arrêts pour l’Armada et il a signé une deuxième victoire consécutive. Montpetit a quant à lui repoussé 19 rondelles.

Océanic 4 Remparts 1

Charles-Olivier Lévesque a gardé le fort en stoppant 28 lancers et l’Océanic de Rimouski a défait les Remparts de Québec 4-1.

Seul Olivier Garneau a su tromper la vigilance de Lévesque

Daniel Hardie a amassé un but et une mention d’assistance pour l’Océanic, qui a mis un terme à une séquence de deux revers. Le meilleur pointeur de la LHJMQ, Tyler Boland, a marqué, tout comme Denis Mikhnin et Maxim Trépanier.

Evgeny Kiselev a bien fait devant le filet des Remparts, mais ses 32 arrêts n’auront pas été suffisants pour permettre à sa troupe de remporter un troisième match de suite.

Phoenix 2 Tigres 7

Bradley Lalonde a obtenu un but et il a mis la table pour trois autres, aidant les Tigres de Victoriaville à écraser le Phoenix de Sherbrooke 7-2.

Pascal Laberge, deux fois, Andrew Smith, Austin Eastman, Alexandre Goulet et Lucas Thierus ont joint le festival offensif en faisant bouger les cordages pour les Tigres. Maxime Comtois et Félix Lauzon ont tous les deux amassé deux mentions d’aide dans la victoire.

Thomas Grégoire et Yaroslav Alexeyev ont répliqué pour le Phoenix, qui a perdu une quatrième partie de suite.

James Povall n’a pas eu une soirée très mouvementée et il a effectué 22 arrêts. Evan Fitzpatrick et Brendan Cregan ont partagé le filet du Phoenix et ils ont tous les deux fait face à 15 tirs. Fitzpatrick a cédé trois fois tandis que Cregan a alloué quatre buts.