NEW YORK — Parmi tous les adeptes du jogging, les gens qui promènent leur chien ou les familles qui nourrissent les canards à Central Park, Kris Versteeg et ses coéquipiers sont venus faire un pique-nique.

Un pique-nique avec leurs rondelles plutôt.

Ayant besoin d’une surface glacée, les Flames de Calgary ont tenu un entraînement au grand air d’une durée de 90 minutes, samedi. Entourés d’immeubles et de gratte-ciels, ils ont patiné sur une glace au nord du fameux parc.

«Nous sommes si habitués aux gros stades et aux gros arénas. C’est bien de venir ici, a dit le gardien Chad Johnson. Ça change l’environnement et ça recharge nos piles. J’ai grandi à Calgary et j’ai grandi en jouant dehors. Ça rappelle quelques souvenirs d’enfance, quand nous patinions entre amis.»

Il faisait moins-3 degrés Celsius, vers 11 heures, quand les joueurs des Flames ont quitté l’autobus de l’équipe vêtus de leur équipement. Ils ont ensuite lacé leurs patins.

Évidemment, la vue d’un groupe de joueurs de la LNH patinant sur une surface souvent occupée par des enfants a attiré les regards.

Une dame a même demandé s’il s’agissait d’un match organisé par une ligue d’adultes.

Environ 100 partisans ont regardé les joueurs sous différents points de vue. Quelques-uns portaient un chandail des Flames. D’autres sont passés avec leurs animaux, prenant soin de jeter un petit coup d’oeil.

«C’est vraiment incroyable et la surface est très belle, a mentionné Versteeg. C’est toujours plaisant de changer les choses un peu.»

Versteeg a touché la cible, vendredi, dans un gain de 4-3 en prolongation des Flames aux dépens des Devils du New Jersey. Ils doivent maintenant affronter les Rangers de New York, dimanche après-midi, au Madison Square Garden.

Comme le temps manquait pour faire un entraînement, dimanche avant la partie, les Flames ont roulé sur une distance de quatre kilomètres pour venir travailler entre les arbres. Les Jets de Winnipeg, les Flyers de Philadelphie et les Panthers de la Floride avaient déjà fait de même par le passé.

Lorsque l’entraînement s’est terminé, Sean Monahan a pris quelques minutes pour prendre quelques photos avec ses parents. Ils étaient en ville et ils ont eu l’occasion de le voir inscrire son 19e but de la saison, un sommet chez les Flames, vendredi.

Âgé de 22 ans, Monahan a fait savoir que c’était «très spécial» de passer la journée au parc avec ses parents.

«Tu grandis en jouant dehors pendant tout l’hiver. C’est bien d’avoir encore ce sentiment», a-t-il conclu.