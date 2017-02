OBERHOF, Allemagne — La championne olympique Natalie Geisenberger a arraché une courte victoire d’un millième de seconde à sa compatriote Tatjana Huefner, dimanche, soulignant du même coup son anniversaire avec sa quatrième victoire de la saison en Coupe du monde de luge.

L’athlète allemande de 29 ans a affiché un chrono cumulatif d’une minute et 22,388 secondes, devançant sa coéquipière, octuple championne du monde, par le plus petit écart possible.

Après la course, Geisenberger a déclaré qu’il s’agissait de son cadeau de fête, et que sa victoire n’était attribuable qu’à la chance.

La Russe Tatyana Ivanova a terminé troisième, devant une autre Allemande, Dajana Eitberger.

La Canadienne Kimberley McRae a complété le top-5, à 0,517 seconde de Geisenberger. Les autres représentantes de l’unifolié, Alex Gough et Brooke Apshkrum, de Calgary, ont respectivement terminé 10e et 23e.

Avec deux courses à négocier, Geisenberger domine le classement de la Coupe du monde par 77 points devant Huefner.