WASHINGTON — Tandis que ses coéquipiers des Capitals de Washington chassaient du match le gardien de l’heure dans la LNH, le réserviste Philipp Grubauer repoussait les 38 tirs dirigés vers lui pour signer un jeu blanc de 5-0 contre les Kings de Los Angeles, dimanche après-midi.

Les Capitals ont du même coup stoppé à cinq la série de victoires des Kings et à 147:21 la séquence de Peter Budaj sans accorder de but. Les locaux ont enregistré un troisième gain de suite et dominent la section métropolitaine — ainsi que l’Association Est — par sept points.

Lars Eller, Marcus Johansson, Brett Connolly, T.J. Oshie et Justin Williams ont tous contribué offensivement pour les Capitals, qui disposent aussi d’un coussin de cinq points d’avance sur le Wild du Minnesota dans la course au Trophée des présidents.

En dépit du fait qu’ils aient été dominés 38-20 au chapitre des tirs au but, les Capitals ont été opportunistes en attaque et se sont fiés sur Grubauer pour museler l’attaque des Kings. Grubauer a ainsi signé son troisième jeu blanc de la campagne.

Budaj, qui domine le circuit Bettman avec sept blanchissages, a été chassé après avoir alloué quatre buts sur 15 tirs en deux périodes de jeu. Il avait repoussé les 39 lancers dans sa direction à ses deux départs précédents.