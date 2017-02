NEW YORK — Kyle Lowry a fait fi d’un virus et d’une blessure pour finalement accumuler 15 points, 11 rebonds et 11 aides et il a aidé les Raptors de Toronto à vaincre les Nets de Brooklyn 103-95, dimanche.

Toujours privés du joueur étoile DeMar DeRozan, les Raptors ont mis fin à une série de deux revers en signant seulement leur troisième victoire en 11 rencontres. Jonas Valanciunas a été le plus productif avec 22 points.

Se sentant déjà affaibli, Lowry a eu besoin de quatre points de suture pour fermer une coupure à l’avant-bras droit. Il a quand même joué pendant 40 minutes.

Terrence Ross a ajouté 17 points pour les Raptors, qui ont balayé la série saisonnière en signant une huitième victoire d’affilée face aux Nets.

Brook Lopez a inscrit 20 points pour les Nets, qui ont perdu leurs neuf derniers matchs.