MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match disputé dimanche après-midi entre les Oilers d’Edmonton et le Canadien de Montréal au Centre Bell.

Sur le poteau… et à côté

Le Canadien a profité d’une excellente occasion d’ouvrir la marque tôt en première période. Torrey Mitchell a été à l’origine de cette chance de marquer en gagnant sa course vers la rondelle contre Patrick Maroon. Le joueur de centre du Canadien a ensuite repéré Alexei Emelin qui a laissé partir un puissant tir sur réception que Cam Talbot a bloqué avant de voir la rondelle aboutir sur le poteau à sa gauche. La seule autre bonne chance de marquer du Canadien est venue vers la dernière minute de jeu quand Jacob De La Rose s’est présenté sur le flanc gauche. Mais son tir, décoché d’une dizaine de pieds des buts, a raté la cible de beaucoup.

L’effet McDavid!

Le Canadien a dû se débrouiller à quatre contre cinq en deux occasions lors de la première période, et chaque fois c’est Connor McDavid qui a forcé les joueurs de Michel Therrien à pécher. Si la première pénalité, à Shea Weber, pouvait être qualifiée de douteuse, la deuxième, à Nathan Beaulieu, ne laissait aucun doute. Beaulieu n’a pas eu le choix d’accrocher le talentueux attaquant des Oilers après que celui-ci eut intercepté une passe d’Alexander Radulov pour filer seul vers Alex Montoya. Le Canadien a cependant résisté aux deux désavantages numériques. Quant à McDavid, il a été le deuxième joueur le plus utilisé chez les Oilers en première, avec 7:29 de temps de glace, et il a récolté quatre des 15 tirs de son équipe.

Markov sauve les meubles

Les Oilers ont profité d’une chance en or de marquer le premier but du match au milieu de la deuxième période. Tout a commencé quand Shea Weber, en tentant de récupérer une rondelle libre en zone adverse, a chuté, permettant à Patrick Maroon de s’emparer du disque et d’amorcer une poussée à trois contre un, avec Connor McDavid et Leon Draisaitl contre Andrei Markov. Maroon a glissé le disque derrière lui à McDavid, qui l’a aussitôt remis à Draisaitl. L’intervention de Markov a toutefois empêché les Oilers de prendre les devants.

Présence soutenue… mais aucun tir

Peu insistants à l’attaque pendant les deux premières périodes, les joueurs du Canadien sont finalement parvenus à s’installer de façon soutenue en zone adverse vers la fin de la deuxième période à la suite d’une punition à Blake Caggiula. Les joueurs de Michel Therrien se sont beaucoup échangés la rondelle, mais toujours en périphérie, et ils ont été incapables de décocher un seul tir en direction de Cam Talbot.

Dénouement spectaculaire

Le gardien du Tricolore Al Montoya a frustré McDavid en échappée en prolongation, mais Montoya n’a rien pu faire contre Draisaitl lors des tirs de barrage. L’Allemand a décoché un tir vif entre les jambes de Montoya, qui ne s’attendait pas à un tir si tôt. Pendant ce temps, Talbot frustrait Radulov, Paul Byron et Max Pacioretty. Le Canadien a donc conclu son week-end du Super Bowl avec une maigre récolte d’un point sur une possibilité de quatre.