MONTRÉAL — Les joueurs du Canadien arboraient leur chandail rouge et pouvaient profiter de l’appui de leurs partisans. Mais de la façon qu’ils ont joué contre les Oilers d’Edmonton dimanche après-midi, il aurait été facile de penser qu’ils disputaient un match à l’étranger.

Mais c’est un peu le style à employer lorsque l’on affronte une formation qui compte en ses rangs des hockeyeurs aussi doués que Connor McDavid, Leon Draisaitl, Jordan Eberle et Ryan Nugent-Hopkins.

«Ce sont des joueurs qui ont tellement de vitesse en possession de la rondelle, si tu te fais prendre hors-position, ils vont te faire payer le prix, a fait remarquer Michel Therrien après la défaite de 1-0 en fusillade.

«Il faut vraiment que tu sois alerte contre de telles formations. À force de repêcher parmi les premiers, il y a beaucoup de joueurs de talent dans cette équipe. C’est sûr que c’est un club très talentueux.»

Si les hommes de Michel Therrien ont pu empêcher McDavid de noircir la feuille de marque, c’est beaucoup grâce au travail du gardien Al Montoya, qui s’est vu créditer d’un blanchissage, son deuxième de la saison, malgré le revers. Le gardien originaire de Chicago, qui n’avait pas joué depuis le 20 janvier, a toutefois rendu hommage à ses coéquipiers, notamment les défenseurs Shea Weber et Alexei Emelin.

«Ils ont été fantastiques, a loué Montoya. J’étais très conscient de ce qui se passait lorsqu’ils étaient sur la glace, mais toute l’unité défensive a accompli de l’excellent travail. Les défenseurs ont réussi à limiter leur vitesse et ils n’ont pas eu beaucoup de montées à deux contre un ou trois contre deux», a analysé Montoya.

Il reste que le Canadien, pour un deuxième match en autant de jours, a été limité à moins de 25 tirs.

«’Monty’ a fait des arrêts importants, et il aurait pu nous procurer la victoire si nous avions pu mettre la rondelle dans le filet, a admis Phillip Danault, qui a aussi reconnu que le Tricolore avait connu un week-end frustrant.

«Il faut apprendre de ça en avançant dans la saison. Et dans les séries, ça ne sera pas facile non plus. Il y a eu des éléments positifs, mais il y a des choses qu’il faut mieux faire. Il faut être plus affamés autour du filet.»