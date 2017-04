AUGUSTA, Ga. — Jouere? Jouera pas? Il semble qu’on ait renoncé aux activités de mercredi au Tournoi des Maîtres.

Les forts orages qui se sont abattus sur le parcours d’Augusta National ont finalement forcé les dirigeants du club à en interdir l’accès pour la deuxième fois cette semaine.

Les officiels du tournoi ont interrompu —pour la deuxième fois de la journée — le jeu à 13h25, coupant court à la dernière ronde d’entraînement de l’après-midi, ainsi qu’au populaire tournoi de normales-3.

Les spectateurs ont également été forcés de quitter le parcours, tandis que des forts orages ont balayé la région et que les risques de tornades étaient élevés en Georgie et en Caroline du Sud.

Le club Augusta National avait aussi été fermé lundi en raison des mauvaises conditions météo.

Les prévisions sont plus clémentes pour le reste de la semaine, bien que de forts vents soient prévus pour jeudi et vendredi, ce qui pourrait rendre les conditions de jeu difficiles. Du temps ensoleillé et des températures chaudes sont prévus pour les rondes du week-end.