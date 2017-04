EDMONTON — Brad Gushue a épaté lors de victoires contre le Néerlandais Jaap Van Dorp et le Japonais Yusuke Morozumi, mercredi, restant invaincu en neuf rencontres au championnat mondial de curling masculin.

Le Canadien a surclassé ses rivaux 77-29, mettant fin au débat plus tôt que prévu en sept occasions.

Chaque match rapide va aider Gushue et son équipe à garder des forces pour la ronde éliminatoire. D’autant plus que le skip de St. John’s est encore ennuyé par une blessure à la hanche et à l’aine.

«C’est un très gros plus, a dit Gushue. Chaque lancer que je m’épargne est le bienvenu. Rendu à ce point-ci, je n’ai pas besoin d’en faire un plus grand nombre. Je me sens bien sur la glace et dans ma lecture du jeu.»

Gushue a prévalu 8-3 en matinée et 10-2 en après-midi.

Le Suédois Niklas Edin a porté son rendement à 7-1 en l’emportant 6-4 devant l’Écossais David Murdoch.

Le Suisse Peter de Cruz (7-1) l’a rejoint en deuxième place suite à un gain de 6-4 contre l’Italien Joel Retornaz (4-4).

John Shuster (5-3), des États-Unis, est quatrième après s’être imposé 8-5 devant l’Allemand Alexander Baumann.

Morozumi (5-4) se trouve cinquième devant le Chinois Rui Liu (4-4), qui a eu raison du Norvégien Steffen Walstad 7-6, en bout supplémentaire.

Les quatre meilleurs quatuors se qualifient pour les éliminatoires.

Le match entre les deux premières têtes de série sera présenté vendredi soir. Le vainqueur accédera automatiquement à la finale, disputée dimanche.

Le match entre les troisième et quatrième têtes de série sera présenté samedi après-midi. Le vainqueur prendra part à la demi-finale en soirée, tandis que le perdant participera au match du bronze dimanche, contre le perdant de la demi-finale.

Kevin Koe et le Canada ont mérité l’or au championnat mondial de 2016 à Bâle, en Suisse. Gushue a battu Koe en finale du Brier le mois dernier, à St. John’s.