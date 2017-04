PARIS — Le capitaine de la France Yannick Noah a remplacé Gilles Simon par Jérémy Chardy en prévision du duel en quarts de finale de la Coupe Davis contre le Royaume-Uni.

Noah a mentionné que Chardy semblait s’être adapté plus rapidement à l’entraînement pour cet affrontement sur la terre battue, précisant que «ça n’a pas été un choix facile, mais je préférais le prendre rapidement».

Simon est classé 30e au monde et possède plus d’expérience que Chardy, qui occupe le 68e échelon mondial et qui n’a pris part qu’à trois affrontements de la Coupe Davis — il a gagné ses trois matchs individuels.

La France sera privée de ses deux meilleurs joueurs, la 10e raquette mondiale Jo-Wilfried Tsonga et la 11e Gaël Monfils. Richard Gasquet (no 22) sera également absent, ce qui signifie que Lucas Pouille, qui est 17e au monde, est le joueur français le mieux classé à prendre part à ce duel. Il sera accompagné de Nicolas Mahut et du spécialiste du double Pierre-Hugues Herbert.

Le Royaume-Uni sera amputé du no 1 mondial, Andy Murray, qui récupère d’une blessure à un coude.

Daniel Evans, Kyle Edmund, Jamie Murray et Dominic Inglot représenteront le Royaume-Uni, champion de la Coupe Davis en 2015.