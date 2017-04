SUNRISE, Fla. — Lorsque Tom Rowe, l’entraîneur-chef par intérim des Panthers de la Floride, se présentera devant les dirigeants de l’équipe pour discuter de son avenir tôt la semaine prochaine, la rencontre pourrait être brève. Il sait déjà ce qui l’attend.

Rowe perdra son poste peu de temps après le dernier match du calendrier régulier des Panthers, dimanche, un match qui viendra clore une saison fort décevante pour la formation floridienne. Cette équipe qui a amorcé la campagne en rêvant à la coupe Stanley ratera les séries éliminatoires pour la 16e fois en 19 saisons, et Rowe a admis mercredi qu’il aurait aimé faire mieux.

«Je n’ai pas accompli le travail, a-t-il lancé. On va me blâmer, et c’est dans l’ordre des choses. Les joueurs ne sont pas à blâmer. Les joueurs ont fait tout ce que nous leur avons demandé. J’ai peut-être trop poussé certains d’entre eux au mauvais moment, et les résultats ont été négatifs. C’est quelque chose dont je me souviendrai dans le futur.»

Selon ce qu’a confié à l’Associated Press, mardi, une personne au fait de la situation, les Panthers ont déjà décidé d’apporter un changement au poste d’entraîneur-chef. La personne en question s’est confiée sous le sceau de l’anonymat parce qu’aucune annonce ne sera faite avant que Rowe n’ait rencontré Dale Tallon, le président des opérations hockey.

Le quotidien ‘The Miami Herald’ a été le premier média à rapporter les intentions des Panthers, qui ont encore trois matchs à jouer et ont perdu leurs cinq dernières sorties.

L’attaquant Shawn Thornton, qui disputera son dernier match dans la LNH samedi, a déclaré que les joueurs n’avaient pas été avisés d’un possible changement au poste d’entraîneur.

Rowe est devenu l’entraîneur-chef par intérim vers la fin de novembre, à la suite du congédiement de Gerard Gallant, qui avait mené les Panthers au championnat de la section Atlantique la saison dernière.

«Ce ne fut pas une situation facile, a noté Thornton. Nous avons tous fait de notre mieux, mais nous n’avons pas été suffisamment performants pour gagner suffisamment de matchs. Au bout du compte, le blâme nous revient.»

Rowe demeure sous contrat à titre de directeur général, et il est fort probable qu’il conserve un poste au sein de l’organisation. Mais pour l’instant, son avenir au poste de directeur général n’a pas été clarifié.

«J’aime ça, ici. J’adore l’organisation. J’ai été traité très, très bien», a assuré Rowe.