WASHINGTON — Alexander Ovechkin a réussi un 34e but et les Capitals de Washington ont battu les Rangers de New York 2-0, mercredi, s’assurant ainsi du titre des points au classement général de la LNH.

Voilà qui leur vaut l’avantage de la glace tout au long des séries éliminatoires.

Les Capitals ont une fiche de 54-18-8, pour 116 points. Ils vont conclure la saison régulière à Boston puis à domicile contre la Floride, samedi et dimanche.

Classés premiers parmi les deux clubs additionnels en séries dans l’Est, les Rangers vont entamer le bal printanier face au Canadien de Montréal, champion de la section Atlantique.

Ovechkin a profité d’un avantage numérique en fin de deuxième vingt.

Evgeny Kuznetsov a été l’autre buteur, en début de troisième période. Le gardien vainqueur Braden Holtby a fait 24 arrêts, un de plus que Henrik Lundqvist.

Les Rangers ont donné un répit à six joueurs écorchés par des blessures. Ils ont laissé de côté les attaquants Mats Zuccarello, Rick Nash et Jesper Fast, ainsi que les défenseurs Ryan McDonagh, Brady Sjkei et Nick Holden.

Washington était privé du défenseur John Carlson dans un deuxième match de suite (bas du corps). L’entraîneur Barry Trotz ne pense pas que la blessure est sérieuse.

Les Capitals ont aussi obtenu le trophée des Présidents en 2015-16, avec 120 points.