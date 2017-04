CHARLESTON, S.C. — L’Allemande Laura Siegemund a battu l’Américaine Venus Williams 6-4, 6-7 (3) et 7-5 pour passer en troisième ronde à l’Omnium Volvo, mercredi.

Siegemund, 37e joueuse mondiale, a écarté la numéro 10 en trois heures et deux minutes. Williams était la troisième tête d’affiche à Charleston.

Le festival de bris s’est soldé 10-8 en faveur de l’Allemande.

En duel américain, Shelby Rogers a éliminé la favorite Madison Keys 4-6, 6-1 et 6-1.

Daria Kasatkina, de la Russie, a prévalu 6-0, 6-7 (3) et 6-2 devant la Portoricaine Monica Puig, championne olympique.

Fanny Stollar, qualifiée hongroise, a battu la Russe et quatrième tête de série Elena Vesnina 7-6 (7) et 7-6 (3). Âgée de 18 ans, la gagnante a notamment réussi 13 as.