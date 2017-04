WASHINGTON — Bryce Harper a produit deux points et Ryan Zimmerman a cogné un circuit, mercredi, aidant les Nationals de Washington à l’emporter 6-4 face aux Marlins de Miami.

Harper a nivelé le score avec un double en quatrième. Une manche plus tard, les Nationals ont pris l’avance 6-2 grâce à son simple opportun.

Matt Wieters a obtenu trois coups sûrs, dont un simple de deux points.

Tanner Roark (1-0) a espacé deux points et trois coups sûrs en six manches, retirant six frappeurs au bâton.

Blake Treinen a permis un point avant de mériter un deuxième sauvetage.

Chez les Marlins, J.T. Realmuto a produit deux points avec un circuit et un simple. Dan Straily (0-1) a donné cinq points et six coups sûrs en trois manches et un tiers.

Phillies 0 Reds 2

Les Reds de Cincinnati ont fait les dommages nécessaires en septième dans un gain de 2-0 contre les Phillies de Philadelphie.

Après le circuit du Canadien Joey Votto, Adam Duvall a frappé un double, puis Zack Cozart l’a poussé au marbre avec un simple.

Brandon Finnegan (1-0) a permis un simple à Maikel Franco en première, mais il n’a pas donné d’autre coup sûr avant de quitter après sept manches. Il a retiré neuf frappeurs au bâton.

Michael Lorenzen a lancé en huitième, puis Raisel Iglesias a récolté le sauvetage.

Jerad Eickhoff (0-1) a concédé deux points et cinq coups sûrs en six manches et deux tiers.

Rockies 1 Brewers 6

Trois circuits ont mené les Brewers de Milwaukee vers un gain de 6-1 aux dépens des Rockies du Colorado.

Les coups de canon ont été signés Eric Thames, Jonathan Villar et Travis Shaw. Ceux de Villar et Shaw ont rapporté deux points chacun.

Ryan Braun a croisé le marbre deux fois.

Wily Peralta (1-0) a limité le Colorado à deux simples et un double en cinq manches. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises.

Tyler Chatwood (0-1) a été victime de quatre points et sept coups sûrs en six manches.

Braves 3 Mets 1

Matt Kemp a frappé un double de deux points en 12e et les Braves d’Atlanta ont eu le dessus contre les Mets de New York, 3-1.

Jay Bruce des Mets a claqué un circuit en cinquième mais deux manches plus tard, Adonis Garcia a poussé Nick Markakis au marbre avec un double.

Kemp a ensuite fait la différence avec son troisième double du match.

Rafael Montero (0-1) a permis deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en une manche et deux tiers. Jim Johnson (1-0) a obtenu la victoire.