MONTRÉAL — L’Impact tentera encore une fois de signer une première victoire cette saison quand il rendra visite au Galaxy de Los Angeles, vendredi.

La troupe de Mauro Biello (0-1-3) demeure toutefois positive dans son approche, confiante de pouvoir rapidement commencer à enchaîner les victoires. Après tout, l’Impact pourrait facilement avoir deux victoires au compteur s’il n’avait pas concédé deux fois des buts égalisateurs en fin de rencontre.

«Nous pourrions avoir sept points au compteur si nous n’avions pas échappé ces avances. Il n’y a pas de raison de paniquer. Nous jouons plutôt bien pour l’instant, a affirmé le gardien Evan Bush plus tôt cette semaine. Nous sommes allés chercher deux fois des points à l’étranger et nous avons une dernière occasion de le faire avant d’enfin retrouver nos partisans.

«Vous allez rarement trouver un groupe aussi confiant avec seulement trois points au classement.»

Après avoir amorcé la saison avec un revers de 1-0 face aux Earthquakes, à San Jose, l’Impact a signé trois matchs nuls consécutifs. Il a échappé une avance de deux buts contre les Sounders de Seattle au Stade olympique, avant d’engranger des points face au New York City FC et au Fire de Chicago. Et face au Fire, l’Impact a gaspillé une avance d’un but en fin de rencontre.

«À Chicago, il nous manquait quelques bons éléments (NDLR: le milieu de terrain Ignacio Piatti et le défenseur central Laurent Ciman, entre autres), alors le résultat n’était pas mauvais quand on y pense avec un peu de recul, a mentionné Bush. C’est certain que la manière dont les choses se sont déroulées peut être frustrante, mais il va toujours y avoir des blessures, des cartons rouges et des suspensions. Ça nous force à rester aux aguets. Nous ne sommes pas dans une position où nous devons paniquer. De toute façon, aucune équipe ne va gagner le championnat en avril.»

N’empêche que les membres de l’Impact doivent avoir hâte de ne plus avoir de zéro dans la colonne des victoires. Biello espère que le travail à l’entraînement portera ses fruits lors des matchs à venir.

«Nous devons continuer à progresser collectivement, a-t-il expliqué. Je veux améliorer nos décisions avec le ballon dans l’animation offensive. Nous devons être patients et reconnaître les moments pour accélérer vers l’avant. Et défensivement, il faut demeurer compact et éviter de donner de l’espace à l’adversaire.»

De son côté, le Galaxy (1-3-0) connaît aussi un début de campagne difficile et il n’a toujours pas récolté de point à domicile (0-2-0). Même si la formation californienne ne compte plus sur des supervedettes comme Robbie Keane ou Steven Gerrard, elle demeure l’une des plus redoutables du circuit, sur papier.

«C’est une équipe qui applique beaucoup de pression et qui essaie de jouer l’homme, a expliqué le défenseur latéral Ambroise Oyongo. Nous allons devoir nous donner à fond pendant les 90 minutes. Mais si nous demeurons positifs et que nous avons le même rythme qu’à Chicago, nous devrions pouvoir venir à bout de cette équipe-là.»

On ignore toujours si le défenseur Laurent Ciman sera à son poste face au Galaxy. Le Belge s’est blessé à un genou pendant son séjour avec la sélection nationale et a raté le match face au Fire.

«Il ressent encore une petite douleur qui n’est pas très grave, avait expliqué Biello mercredi. Nous verrons après l’entraînement (de jeudi à Los Angeles). Il y a aussi le voyage de six heures qui peut parfois causer des problèmes musculaires et aux jambes. Si tout se passe bien, il sera peut-être de retour.»

De son côté, le milieu de terrain Ignacio Piatti devrait rater l’affrontement contre le Galaxy, en raison d’une blessure à la hanche.